Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА дивує мотив убивства прокурора Таращанського району Сергія Мрука, яке нібито було скоєне на грунті неприязних стосунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дійсно, прокуратура заявляє поки тільки про такий мотив. Мене цей мотив теж дивує – вбивати людину за те, що людина робить зауваження, що неправильно складений документ, це, щонайменше, дивно. Звичайно, дикий випадок, тим більше прокурор двічі направляв до облпрокуратури на цю людину (свого помічника, який, за версією слідства, замовив убивство С.Мрука – УНІАН) документи на заохочення», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він зауважив, що «іншим разом людина (підозрюваний - УНИАН) називає такий мотив. Хоч і відчуває, що це не те, але спростувати нема чим…».

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа поранила з вогнепальної зброї прокурора району С.Мрука. Прокурор помер дорогою до лікарні.

Пізніше міліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві С.Мрука.

1 жовтня джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що замовником вбивства виступив помічник С.Мрука, а виконавцем злочину – його брат із Житомира. За словами правоохоронця, вбивство скоєне на грунті неприязних стосунків між прокурором і його помічником.

6 жовтня Таращанський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві прокурора району С.Мрука утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Обом заарештованим - помічнику вбитого місцевого прокурора та його брату, який підозрюється у скоєнні цього злочину - пред’явлено обвинувачення, провину свою вони визнали.

Що стосується третього затриманого у цій справі (водія), то він поки що перебуватиме під вартою до 10 діб для з’ясування його ступеня участі й причетності до цього злочину.