У Києві боротимуться з порушеннями прав інтелектуальної власності

У Києві створено Координаційну раду з питань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з розпорядженням, на коордраду покладено функції аналізу проблем та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності запобігання порушенням прав інтелектуальної власності.

Координаційна рада сприятиме організації узгодженої діяльності територіальних органів центральної виконавчої влади у Києві зі структурними підрозділами КМДА щодо запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності.

Відповідно до покладених на неї завдань, координаційна рада має право одержувати в установленому порядку від територіальних органів центральної виконавчої влади у Києві, структурних підрозділів КМДА, підприємств, установ та організацій усіх форм власності всю необхідну для роботи ради інформацію. Крім того, координаційна рада може утворювати у своєму складі постійні та тимчасові робочі групи і комісії відповідно до напрямів своєї роботи.

Засідання ради проводитимуться не рідше одного разу на квартал. Організаційне забезпечення діяльності коордради здійснює Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА.

Очолив Координаційну раду з питань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності в.о. заступника голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ. Заступником голови ради призначено заступника голови КМДА Володимира ГОЛОВАЧА, а секретарем – заступника начальника Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики Наталії КОВАЛІШИНУ.