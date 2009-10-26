Керівництво тюрем - за партнерські відносини із засудженими

Керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань в рамках реорганізації своєї роботи виступає за зміну відносин із засудженими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександр ГАЛІНСЬКИЙ.

“Наше завдання на сьогодні – реорганізувати роботу департаменту, самим виявити всі недоліки, намітити шляхи їх усунення. А головне те, що основний принцип сьогоднішньої роботи, - це соціальне партнерство (між співробітниками департаменту і підконтрольним йому спецконтингентом – УНІАН)”, - сказав О.ГАЛІНСЬКИЙ.

Він пояснив, що треба зробити так, щоб персонал установ виконання покарань і засуджені не повинні бути ворогами.

“Тобто треба позбавитися образу ворога, який є ще з 30-років, що нема ворогів по відношенню один до одного – персонал і засуджені. Вони виконують і ми виконуємо норми закону... Тому не має бути обличчя ворогів, а має бути партнерство у виконанні покарань”, - наголосив О.ГАЛІНСЬКИЙ.