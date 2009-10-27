Суд поновив Моцного на посаді голови Кіровоградської ОДА
17:35, 27 жовтня 2009Право
0 0
Скасовано Указ Президента
Кіровоградський окружний адміністративний суд сьогодні поновив Василя МОЦНОГО на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації.
Про це ідеться в постанові суду, копією якої володіє УНІАН.
Колегія суддів визнала протиправним та постановила скасувати Указ Президента від 27 червня 2009 року про звільнення В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської ОДА.
Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду в десятиденний термін з дня проголошення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter