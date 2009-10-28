Луценко визнав, що МВС «розголосило секретність» у справі Джемільова

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відкидає можливість надання дозволу членам Меджлісу кримськотатарського народу на носіння зброї у зв’язку з погрозами екстремістського угруповання «Ат-Такфір валь-Хіджра» ліквідувати керівництво Меджлісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгороді заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що міліція провела низку оперативно-розшукових заходів щодо виявлення терористичного угруповання на території АР Крим. На жаль, додав міністр, через розголошення секретності не вдалося провести ще низку відповідних заходів, а також затримати лідерів цього екстремістського угруповання. “Зокрема, ми так і не змогли затримати главу руху, відомого як Рудий Араб, котрий наразі перейшов на нелегальний статус. Проте затримали його заступника по джихаду”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому, за словами міністра, у ході слідчих дій було встановлено план щодо організації вбивства керівника Меджлісу кримськотатарського народу М.ДЖЕМІЛЄВА та його заступника Рефата ЧУБАРОВА.

«З дозволу пана ДЖЕМІЛЄВА я оприлюднив цю інформацію і запропонував йому отримати охорону МВС. На цей момент можу заявити лише одна: охорона буде здійснюватися виключно Державною службою охорони МВС України, і виключно цим двом особам”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши, що “ніякий Меджліс ніхто озброювати не буде”.

“Ніякого озброєння будь-яких громадських організацій просто не може бути. В тому числі це стосується Меджлісу кримськотатарського народу» - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» М.ДЖЕМІЛЄВА і його близьких соратників, а також готувалися здійснити ряд терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Міністр заявив, що Меджліс є «серйозною загрозою» для «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів.

Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, якому активісти радикального руху «Ат-Такфір валь-Хіджра» винесли смертний вирок, відмовився від охорони, запропонованої Міністерством внутрішніх справ.

«Ці екстремісти є всього лише знаряддям у руках визначених і досить потужних спецслужб, які ставлять за мету дестабілізувати ситуацію в Україні. Тобто люди тут не мають особливого значення, а отже, охорона тієї чи іншої людини нічого не вирішить», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Разом з тим, зазначив лідер кримських татар, «оскільки об`єктами переслідування обрали керівників Меджлісу», він запропонував, «щоб усім 33 членам Меджлісу було видано дозвіл на зберігання і носіння зброї».