Луценко не має підстав для обвинувачення Аделаджі?

Пастору ”Посольства Божого” Сандею АДЕЛАДЖІ, у разі отримання слідчими органами повної інформації, достатньої для притягнення до відповідальності, буде пред’явлено звинувачення і визначено міру запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгороді журналістів заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“Стосовно С.АДЕЛАДЖІ можу підтвердити лише те, що він є підозрюваним у двох кримінальних справах, він підозрюється у розкраданні коштів громадян у особливо великих розмірах. Він кожен день ходить на допит слідчого МВС. У разі отримання нами повної інформації, достатньої для притягнення С.АДЕЛАДЖІ до відповідальності, йому буде пред’явлено звинувачення”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, “при цьому слідчий самостійно прийме рішення про міру запобіжного заходу: від підписки про невиїзд до ймовірного затримання, безперечно, із санкцією суду про арешт».

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, він не хоче втручатися у хід розслідування і володіє лише оперативною інформацією.

«На цей момент під час судових слухань було кілька спроб адвокатів пастора скасувати рішення про його статус як підозрюваного, проте суди не підтримали таку позицію, тому на даний момент міліція продовжує розслідування кримінальних справ, де пан АДЕЛАДЖА проходить як підозрюваний», - уточнив Ю.ЛУЦЕНКО.

“Мова не йде про його релігійну діяльність. Ми не втручаємося у діяльність релігійних організацій. Проте, якщо людина оголошує себе священиком і скоює злочин, то мусить відповідати згідно з чинним законодавством”, - наголосив міністр.