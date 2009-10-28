Замах на життя керівників Харкова сфабриковано?

Батьки депутата Московської районної ради Харкова Олега МЕДВЕДЄЕВА заявили, що вважають сфабрикованою справу про замах на життя мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, у чому звинувачують їхнього сина.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору Анатолій та Людмила МЕДВЕДЄВИ висловили під час перерви в суді, який сьогодні у закритому режимі розглядав зазначену справу.

«По-моєму, це сплановане все, вони самі все це «состряпали», - сказала Л.МЕДВЕДЄВА про людей, які в 2006 році напали і порізали її сина О.МЕДВЕДЄВА.

Батько А.МЕДВЕДЄВ окремо в інтерв’ю журналістам заявив, що з його точки зору «все це сфабриковане». Він стверджує, що нинішній свідок і автор аудіозаписів про начебто підготовку замаху на вбивство М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та сина секретаря міськради, шантажував О.МЄДВЄДЄВА, вимагаючи від нього 5 тис. доларів за те, що віддасть йому плівки із записами.

«Ми цього так не залишимо, і будемо звертатися до міжнародного суду», - сказав А.МЕДВЕДЄВ. Він повідомив, зокрема, що двоє із трьох нападників, які порізали О.МЕДВЕДЄВА в 2006 році, «сидять за інші злочини».

Адвокат О.МЕДВЕДЄВА Наталія ХОРУНЖА після засідання підтвердила, що слова про шантаж і вимагання Борисом ЗАЙЦЕВИМ грошей за плівки фігурували під час сьогоднішнього засідання суду.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року.

У 2007 році сталися два замахи на життя Г.КЕРНЕСА. У січні біля харківського готелю ”Національ” у момент, коли секретар міськради виходив з готелю, спрацював вибуховий пристрій, начинений невеликими металевими предметами. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Другий вибух стався у червні того ж року. Пізно вночі, коли Г.КЕРНЕС виходив з міськвиконкому, спрацював аналогічний вибуховий пристрій. Від вибуху постраждав бізнесмен Ігор ЯЛДІН, який виходив з будівлі разом з Г.КЕРНЕСОМ.

За рік до цього - у липні 2006 року – О.МЕДВЕДЄВ потрапив до лікарні швидкої допомоги з численними ножовими пораненнями.

У липні 2008 року Г.КЕРНЕС продемонстрував журналістам аудіозапис, на якому, на його думку, О.МЕДВЕДЄВ обговорює з виконавцем вбивство мера Харкова М.ДОБКІНА і секретаря міськради Г.КЕРНЕСА.