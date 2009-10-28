Марков у Луценка проходить як свідок

Ігор МАРКОВ у двох кримінальних справах проходить як свідок, але його статус може змінитися сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгороді журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Він відзначив, що “громадянин Ігор МАРКОВ дійсно прибув кілька днів тому в Одесу, провів черговий феєричний мітинг, виступив на телебаченні. Справа в тому, що постанова про притягнення його до відповідальності була скасована рішенням Генпрокуратури”.

За його словами, на даний момент І.МАРКОВ проходить свідком у двох кримінальних справах. “Одна – резонансна, постійно під політичним патрулюванням організації «Свобода», бо саме їхніх активістів жорстоко побили під час законного мітингу, а друга – про перекриття автомобілістами державної траси «Одеса-Київ». В обох випадках, враховуючи рішення Генпрокуратури, він проходить як свідок”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що сьогодні зранку І.МАРКОВ був викликаний в Головне управління МВС у Одеській області для надання свідчень у справі про перекриття траси. І сьогодні має бути прийняте відповідне рішення, ймовірно, може бути змінено його статус зі свідка на підозрюваного або обвинуваченого, додав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Також, наскільки мені відомо, прийшла повістка з Миколаївського управління міліції, в якому розслідується справа щодо побиття активістів “Свободи” в Одесі в 2007 році. Не знаю, чи він (І.МАРКОВ) прибув на допит. Якщо ні, то будемо ухвалювати рішення про примусовий привід”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, І.МАРКОВ - лідер партії ”Родина”, існування якої було визнане недійсним Міністерством юстицій України 8 вересня нинішнього року, був оголошений у розшук на території України 10 вересня 2009 року.

Постанова про оголошення в розшук була винесена у зв`язку з тим, що І.МАРКОВ не з`явився на допит у зв`язку із порушенням проти нього кримінальної справи за звинуваченням у побитті учасника мітингу ВО ”Свобода” 2 вересня 2007 року за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (”злісне хуліганство”).

27 жовтня І.МАРКОВ повернувся в Одесу. Увесь цей час І.МАРКОВ, за його словами, перебував на лікуванні в одній з підмосковних клінік.

Одеська обласна організація Всеукраїнського «Свобода» звернулася до міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА з вимогою негайно затримати та провести слідчі дії щодо І.МАРКОВА; до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА - з вимогою офіційно оприлюднити результати розслідування двох кримінальних справ, порушених відносно І.МАРКОВА, і дати пояснення, чому він досі на свободі.