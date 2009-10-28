Кабмін протидіятиме протиправному відчуженню майна Криворізького ГЗКОР

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з метою протидії протиправному відчуженню майна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (ГЗКОР). До складу групи увійшли представники Мін’юсту, Мінпромполітики, Мінекономіки, Фонду держмайна України, МВС та Генпрокуратури України.

Про це по закінченню засідання уряду 28 жовтня повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук.

За його словами, під час урядового засідання обговорювалися невідкладні заходи, спрямовані на припинення протиправних дій стосовно майна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Міністр юстиції зазначив, що наразі Мін’юст забезпечує представництво інтересів держави у справі про банкрутство Державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Зокрема, вживаються заходи, спрямовані на припинення протиправних дій щодо відчуження майна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд через механізм банкрутства.