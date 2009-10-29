На Харківщині спритничав неповнолітній контрабандист

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Неповнолітнього порушника, що намагався переправити в Росію 48 жіночих пальт китайського виробництва затримали вчора по обіді прикордонники відділу „Дергачі” на Харківщині.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 16-річний мешканець одного з прикордонних сіл Дергачівського району прямував у напрямку російського села Красний Хутір на велосипеді, до багажника якого було прив’язано величезний клунок з верхнім жіночим одягом. Затримав юного контрабандиста, що не доїхав до кордону якихось 300 метрів, прикордонний патруль.

Вилучені пальта вартістю близько 20 тисяч гривень передано у митницю, а документи щодо порушника – до суду.