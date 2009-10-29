Адвоката Лаптієва відсторонили від захисту Пукача

Керівництво Генеральної прокуратури України відсторонило адвоката Миколу ЛАПТІЄВА від захисту Олексія ПУКАЧА.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

”Вчора ввечері Микола ГОЛОМША (заступник генпрокурора - УНІАН) сказав мені, що повноваження адвоката ЛАПТІЄВА припинили, і ПУКАЧ обрав собі іншого адвоката в якості свого захисника”, - сказала вона.

Водночас В.ТЕЛИЧЕНКО поки що не знає прізвища цієї людини, але зауважила, що раніше цей захисник участі в справі щодо вбивства Георгія Гонгадзе не брав.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генпрокуратура всупереч нормам КПК відмовила В.ТЕЛИЧЕНКО у вимозі замінити адвоката О.ПУКАЧА - М.ЛАПТІЄВА, який захищав в суді одного із вбивць Г.Гонгадзе Олександра ПОПОВИЧА.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, це не було зроблено навіть після роз’яснення Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, в якому підкреслювалося, що «орган досудового слідства при призначенні захисника ПУКАЧА О.П як обвинуваченого у вчиненні вбивства Г.Гонгадзе має суворо дотримуватися вимог ч.ч.2 та 3 ст. 61 КПК України. Відтак, ПУКАЧУ О.П. має бути призначено захисника, який у даній справі не надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам ПУКАЧА О.П. Адвокат, який раніше здійснював захист ПОПОВИЧА О.В, як обвинуваченого у вбивстві Г.Гонгадзе, не може бути призначений захисником ПУКАЧА О.П.».

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.