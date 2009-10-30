Ющенко підписав закон про підвищення соціальних стандартів
Президент наголосив на неприпустимості ведення полеміки навколо забезпечення людини необхідним рівнем прожиткового мінімуму, який би забезпечував її біологічні потреби.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.
Президент наголосив, що, підписуючи цей закон, виходив із того, що єдиним базовим соціальним стандартом в Україні є прожитковий мінімум, до якого прив’язуються і заробітні плати, і пенсії, і десятки соціальних програм, у тому числі щодо інвалідів та дітей-сиріт.
В.ЮЩЕНКО наголосив на неприпустимості ведення полеміки навколо забезпечення людини необхідним рівнем прожиткового мінімуму, який би забезпечував її біологічні потреби. Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що не можна прожитковий мінімум відносити до компромісу у зв’язку із проблемами з наповненням державного бюджету.
При цьому Президент зауважив, що у цьому питанні необхідно виключити будь-який політичний піар.
Він також назвав аморальними намагання вирішувати проблеми бюджету за рахунок пенсіонерів та людей, які отримують мінімальну заробітну плату. «Я ніколи не дозволю спекулювати на цій темі», - сказав Президент.
Він зауважив, що через непродуману політику уряду реально доходи людей впали цього року на 11%. «Тому цим рішенням я привожу уряд до відповідальності», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Крім того, глава держави заперечив, що для реалізації цього закону потрібна велика кількість додаткових коштів. За його підрахунками, на 2009 рік для виплат пенсій додатково потрібно приблизно 1 млрд. грн., для виплат мінімальних зарплат – 300-350 млн. грн. За словами В.ЮЩЕНКА, у 2010 році на пенсії додатково потрібно буде від 5,5 до 6 млрд. грн., на зарплати для бюджетників – 4,5-5,1 млрд. грн.
При цьому В.ЮЩЕНКО сказав, що сьогодні проблема не в дефіциті ресурсів, а в політичній волі. «Реклама деяких кандидатів, яка висить на всіх стовпах, коштує, за оцінками експертів, більше одного мільярда. Проблема не в грошах, а в совісті», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Також він звернув увагу на те, що сьогодні прем’єр-міністр роздає обіцянки щодо підняття зарплати усім, хто так чи інакше буде задіяний у виборчій кампанії. Зокрема, це стосується сільських та селищних голів, поштарів та людей професій, яких зазвичай запрошують у виборчі комісії – медиків, вчителів, бібліотекарів.