З «Бориспіля» депортували до Тбілісі «злодія в законі»

З аеропорту «Бориспіль» рейсовим літаком «Київ-Тбілісі» депортовано «злодія в законі» Амірана Е.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, його кілька днів тому у центрі Києва затримали працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в порядку ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через Україну) Кодекса про адміністративні правопорушення.

Неодноразово засуджений уродженець Грузії Аміран Е. відомий в кримінальних колах на прізвиська «Нос», «Аміран Ланчхутський» та «Дєдушка» був «коронований» у місцях позбавлення волі ще у 70-х роках минулого століття. В Україну він прибув за підробленими документами з Італії для участі у «злодійській сходці», яку планувалось провести з метою перерозподілу сфер впливу у кримінальному середовищі. Також, за інформацією правоохоронців, він намагався впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі України та Центральної Європи.

За останні 10 місяців працівниками ГУБОЗ припинено злочинну діяльність 9 осіб з числа громадян інших держав, віднесених до категорії «злодіїв в законі», з яких трьох заарештовано.