За два дні податкова виявила майже 2 тис. порушень при проведенні перевірок аптечних мереж

Державна податкова адміністрація виявила 1 тис. 872 порушення при проведенні перевірок аптечних мереж протягом двох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової адміністрацій Сергій БУРЯК сьогодні на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання та власниками аптечних мереж.

«Це потягне за собою штрафи – мінімально 6,5 млн. грн.», - сказав С.БУРЯК.

Голова ДПА підкреслив, що податкова адміністрація спільно з Державною інспекцією з контролю за цінами і Державної інспекцією контролю за якістю ліків розробили дорожню карту для оперативних груп, які проводять перевірки в аптеках та аптечних мережах.

С.БУРЯК наголосив, що перевірки тривають по двом напрямкам – наявність ліків та об’єктивність встановлення цін.