Регіонал заявив до ГПУ про «грабіж» пенсіонерів Пенсійним фондом

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ звернувся до генерального прокурора країни Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою про вчинення посадовими особами Міністерства праці та Пенсійного фонду України злочину. Про це УНІАН повідомили у прес-служба народного депутата.

За словами М.ПАПІЄВА, починаючи з березня цього року, Мінпраці та Пенсійний фонд України у протизаконний спосіб здійснюють перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам із застосуванням показника заробітної плати в середньому на одну особу по Україні не за 2008 рік – 1573,99 грн., а за 2007 рік - 1197, 91 грн. Це суперечить діючому законодавству про пенсійне страхування, відповідно до якого повинен застосовуватися показник середньої заробітної плати за попередній рік. «Урядовці відкрито, грабіжницьким методом щомісяця обдирають українських пенсіонерів на 250-400 гривень, не реагуючи ні на принесений протест прокуратури, ні на юридичний висновок Міністерства юстиції, - зазначив парламентарій. - Чому такі дії залишаються безкарними – мають дати відповідь правоохоронні органи».

На переконання депутата, «даний факт дає підстави вважати, що в діях посадових осіб Мінпраці та соціальної політики і Пенсійного фонду вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень». М.ПАПІЄВ нагадує, що їх діяльність повинна ґрунтуватися на чіткому і неухильному дотриманні положень Конституції та законів України, тому будь-які дії, які виходять за межі повноважень можна вважати злочинними.

М.ПАПІЄВ попросив генерального прокурора України вважати своє депутатське звернення повідомленням про скоєння злочину і вжити заходів прокурорського реагування для запобігання подібного в майбутньому.