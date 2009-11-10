Секретаря сільради судитимуть за невиконання рішень суду

Органами прокуратури Рівненщини завершено розслідування у кримінальній справі, порушеній за фактом невиконання секретарем однієї із сільських рад Дубенського району рішення суду, яке набрало законної сили, та службового підроблення.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури області Людмила СУРЖУК, встановлено, що чиновниця, яка є також депутатом сільської ради, підписала та направила в Дубенський міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції недостовірну інформацію про те, що громадянин нібито відпрацював громадські роботи терміном 50 годин (таку міру покарання йому призначено рішенням суду). Однак, вказані роботи виконала інша особа, а правопорушник фактично уник передбаченої законом відповідальності.

На даний час кримінальну справу з обвинувальним висновком передано до суду для розгляду.