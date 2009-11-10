На Закарпатті за хабар затримано голову селищної ради
15:18, 10 листопада 2009Право
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Вимагала 800 тис. грн.
На Закарпатті працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї з селищних рад Ужгородського району, котра вимагала 800 тисяч гривень хабара від місцевого мешканця за сприяння у виділенні йому земельної ділянки площею 1,6 га.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарницю затримано під час отримання частини хабара в сумі 400 тисяч гривень.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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