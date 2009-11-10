На Закарпатті за хабар затримано голову селищної ради

На Закарпатті працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї з селищних рад Ужгородського району, котра вимагала 800 тисяч гривень хабара від місцевого мешканця за сприяння у виділенні йому земельної ділянки площею 1,6 га.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарницю затримано під час отримання частини хабара в сумі 400 тисяч гривень.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.