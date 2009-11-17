У ВР відбудуться слухання щодо стану свободи слова у регіональних ЗМІ

У Верховній Раді України 2 грудня 2009 року відбудуться парламентські слухання на тему: «Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосував 231 народний депутат із 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України до 20 листопада 2009 року доручено підготувати та подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань парламентських слухань та відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації має здійснити необхідні заходи з організаційного забезпечення парламентських слухань та внести пропозиції до рекомендацій слухань, запросити для участі у заході представників органів державної влади, регіональної преси, неурядових організацій та творчих спілок.

Національна телекомпанія та Національна радіокомпанія України за участі Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України повинні забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України.