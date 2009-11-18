Тимошенко хоче знати про роль офшорних компаній у закупівлі ліків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державному комітету фінансового моніторингу вивчити можливу причетність офшорних компаній до закупівель за завищеними цінами ліків та медичного обладнання за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала на засіданні міжвідомчої комісії з питань розслідування корупційних дій при закупівлі за державні кошти медичного обладнання та ліків у 2007-2009 років.

«Я прошу Держфінмоніторинг повністю це підтримати за межами України. Я переконана, що ми вже знайдемо по ланцюгах всі зловживання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Держфінмоніторинг має надати інформацію про засновників таких офшорних компаній, країни їх реєстрації, а також назвати прізвища тих чиновників, які стоять за створенням таких компаній-посередників.

Глава уряду нагадала, що згідно з постановами Кабінету міністрів, закупівля лікарських засобів та медичного обладнання за бюджетні кошти повинна здійснюватися лише у компаній-виробників або їх офіційних ділерів. «Треба подивитися, як проводяться тендери, і на них допускають не виробників, а десятки посередників», - додала вона.

«Ми мусимо мати справу з офіційними дилерами, а не офшорними компаніями українського походження, і не з чиновниками, які однією ногою стоять в кабінетах, а другою ногою є засновниками офшорів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.