Громадяни зловживають правом звернення до суду, вважають у ЦВК

У Центральній виборчій комісії наголошують, що громадяни України зловживають правом звернення до суду у разі відмови їм у реєстрації кандидатами у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

“До Центральної виборчої комісії зараз надходять позови, і я не хочу ображати учасників цих судових проваджень, але дуже часто складається враження, що особи дуже часто просто зловживають своїм правом звернення до суду”, - сказав А.МАГЕРА.

Він наголосив, що серед таких звернень є комічні. “Надходить звернення до ЦВК: а надайте нам поштові адреси кандидатів у президенти України. Мені цікаво було б подивитись на цю людину, якби хтось, не запитуючи відома самого цього заявника, хтось роздав поштову адресу цієї особи”, - сказав А.МАГЕРА. Він підкреслив, що така інформація є конфіденційною.

Крім того, за словами А.МАГЕРИ, суди зазвичай стають на бік ЦВК.

“Деяких людей цікавить сам процес – просто заявити про себе на весь світ, які вони гарні”, - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Центральна виборча комісія дозволила громадянину Сергію ЩЕТИНІНУ подати документи на реєстрацію його кандидатом у президенти. Таке рішення ЦВК ухвалила у зв`язку з постановою Вищого адміністративного суду, яким ЦВК зобов`язано дозволити або відмовити громадянину С.ЩЕТИНІНУ подати документи до ЦВК на реєстрацію його кандидатом у президенти.