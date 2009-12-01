ВРЮ хоче звільнити Демченка з посади голови ВГСУ

Вища рада юстиції України внесе подання до Верховної Ради України про звільнення Сергія ДЕМЧЕНКА з посади голови Вищого господарського суду України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Вищої ради юстиції, таке рішення було прийнято сьогодні.

Голова Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА повідомила, що з моменту подання суддею Сергієм ДЕМЧЕНКОМ заяви про відставку (20 січня 2008 року) пройшов 1 рік 10 місяців. На розгляді у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України матеріали про звільнення судді знаходилися з 21 січня по 17 грудня 2008 року та з 17 червня по 21 вересня 2009 року.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було прийнято три рішення стосовно звільнення судді С.ДЕМЧЕНКА (від 20 листопада та 12 грудня 2008 року, 10 вересня 2009 року). Згодом перші два рішення були скасовані самою Комісією.

В період з березня 2009 року до засідання 30 листопада 2009 року Вища рада юстиції не мала можливості розглянути це питання через неналежне оформлення наданих Вищою кваліфікаційною комісією суддів документів щодо звільнення С.ДЕМЧЕНКА у відставку.

Після оголошення рішення голова ВРЮ Л.ІЗОВІТОВА від імені членів ВРЮ подякувала голові Вищого господарського суду України С.ДЕМЧЕНКУ за плідну працю.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ 19 листопада вимагала розглянути у Верховній Раді питання про відставку С.ДЕМЧЕНКА з посади голови Вищого господарського суду України.

С.ДЕМЧЕНКО досягнув 65-річного віку і, відповідно до Конституції та законодавства України, мав подати заяву про відставку у зв’язку з досягненням граничного віку для судді. В той же час це питання не розглядається в парламенті, і С.ДЕМЧЕНКО уже більше року понад призначений термін працює суддею.

У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запропонував депутатам на наступному пленарному тижні розглянути питання про перебування на посадах всіх чиновників, які досягли граничного віку перебування на державній службі. О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що на сьогодні з порушенням відповідного положення Конституції працюють, зокрема С.ДЕМЧЕНКО, член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО і голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що необхідно поставити питання щодо перебування на держслужбі ”всіх посадових осіб, які, відповідно до Конституції України, перетнули вікову межу, яка дозволяє перебувати чи то на державній службі, чи то на посаді судді, чи на інших посадах”.