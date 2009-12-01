У Запоріжжі син убив і забетонував у гаражі своїх батьків, аби приховати факт продажу їхньої квартири.

Як повідомив УНІАН заступник начальника ГУ МВС України в Запорізькій області Олег КУРОЧКІН, злочин було скоєно на території Ленінського району м. Запоріжжя.

”38-річний місцевий житель, щоб розрахуватися з боргами, без відома батьків продав їхню квартиру за більш як у 2 рази заниженою ціною. А коли вони дізналися про це, зарізав батька і матір і з метою приховання злочину забетонував тіла в гаражі”, - повідомив заступник начальника Запорізького головного управління міліції.

За його словами, на даний момент зловмисник перебуває під вартою.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею 115 ч.2 Кримінального кодексу України - ”Умисне вбивство”.