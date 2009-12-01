Очікується роз`яснення Мінюсту і НБУ стосовно валютної виручки

Поточного тижня очікується роз`яснення Міністерства юстиції і Національного банку України стосовно скорочення терміну повернення валютної виручки з 180 до 90 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав АРЖЕВІТІН сьогодні на прес-конференції.

«Наскільки мені відомо, в Міністерстві юстиції, напевно, спільно з Національним банком, дадуть роз`яснення з приводу тих договорів, які були до того підписані (до набуття чинності закону, яким скорочується термін повернення валютної виручки - УНІАН)», - сказав С.АРЖЕВІТІН, додавши, що, можливо, такі роз`яснення слід очікувати до кінця поточного тижня.

Крім того, він сподівається, що поточного тижня в парламенті буде розглянутий законопроект, яким пропонується скасувати норму про скорочення терміну повернення валютної виручки до 90 днів, і встановити її на колишньому рівні – 180 днів.

У свою чергу, партнер правової групи «Павленко і Побережнюк» Лариса ПОБЕРЕЖНЮК наголосила, що роз`яснення не носять нормативного характеру, а є просто повідомленням. Як вихід з ситуації, що склалася, вона запропонувала або знизити, або скасувати санкції за порушення термінів повернення валютної виручки.

У той же час, керуючий партнер ЮК «Ol&Rust» Роман ХРУСТЕНКО радить компаніям, у яких можуть виникати проблеми у зв`язку зі скороченням терміну, звертатися до Міністерства економіки України, яке має право, за певних обставин, пролонгувати цей термін.

За словами голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Оксани ПРОДАН, звернення до Мінекономіки має бути подане не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення терміну повернення виручки, а зараз у багатьох експортерів склалася ситуація, коли вони вже не встигають цього зробити у зазначений термін.

Як повідомлялося, норма про скорочення терміну повернення валютної виручки з 180 до 90 днів передбачена у Законі «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI), який набув чинності минулого тижня.