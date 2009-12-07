Ющенко взяв участь у церемонії приведення до присяги вперше призначених на посаду суддів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії приведення до присяги суддів, вперше призначених главою держави на посади.

Урочиста церемонія відбулася в Секретаріаті Президента України, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Вітаючи присутніх зі складенням суддівської присяги, В.ЮЩЕНКО наголосив, що новий етап життя, який від сьогодні починають новопризначені судді, сповнений великої відповідальності перед Законом і людьми. Адже на них покладається висока місія – від імені Української держави вершити справедливий і неупереджений суд, підкреслив Президент.

Глава держави наголосив на унікальній місії суддів у становленні демократичної держави, адже, за його словами, справедливий суд – це одна з основ демократії. «Демократія ніколи не відбудеться, коли немає справедливості», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО побажав новопризначеним суддям успіхів у професійній діяльності, висловивши упевненість, що нове покоління українських суддів з честю виконуватиме свою надзвичайно важливу й відповідальну місію.