Рахункова палата продовжить судові розгляди з Тимошенко

Рахункова палата має намір продовжувати судові розгляди з приводу висловлювань на її адресу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

Як він пояснив, йдеться про висловлювання Ю.ТИМОШЕНКО на предмет того, що Рахункова палата працює за замовленням Партії регіонів.

В.СИМОНЕНКО повідомив, що Рахункова палата подала до Печерського суду позов, який було відхилено, хоча офіційного повідомлення про це відомство ще не отримало.

«Наш позов відхилено, але ще не вечір, ми знайдемо ходи, як треба справи доводити по суті», - сказав голова Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в коментарі журналістам заявила, що висновки Рахункової палати України про нецільове використання коштів Стабфонду було зроблено й оприлюднено Валентином СИМОНЕНКОМ за політичним замовленням Партії регіонів.