ДАІ Вінниччини випробувало новий алкотестер

Управління Державної автомобільної інспекції у Вінницькій області за перший день використання нового прибору для виявлення вживання алкоголю водіями «Алкотест-6810» затримало 8 п’яних водіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник Управління ДАІ у Вінницькій області Геннадій ПРОКОПОВИЧ.

«За перший день використання «Алкотесту» ми виявили 8 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння», - сказав він.

Г.ПРОКОПОВИЧ додав, що новий прибор для виявлення вживання алкоголю водіями неможливо обдурити, адже він фіксує всі заміри, видає сигнали помилки, якщо водій видихає у трубку недостатню кількість повітря, або навпаки - під час вимірювання замість видиху робить вдих.

«Прибор показує лише дані по вживанню людиною саме алкогольних напоїв і не реагує на вживання ліків із вмістом спирту», - зазначив він.

За словами керівника ДАІ Вінниччини, на даний час в Україні використовується лише 5 приборів «Алкотест», 2 з яких у Києві й по одному – у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях.

«Коштує такий прибор, який виготовляється у Німеччині, 19,9 тис. грн. Він дозволяє за 5 хвилин виявити вміст алкоголю у водіїв безпосередньо працівниками ДАІ на місці зупинки автомобіля», - сказав він.