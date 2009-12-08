Затримано водія вантажівки, через причеп якої загинуло 10 осіб

Водія вантажівки, від’єднаний причеп якої призвів до загибелі на Вінниччині 10 осіб, затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС у Вінницький області Василь ПОЛІЩУК.

Зокрема, за його словами, за фактом ДТП порушено кримінальну справу за ст. 286 ч.3 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Наразі житель Чернівецької області, водій вантажного автомобіля МАН, 1970 року народження, затриманий згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Начальник ГУМВС у Вінницький області зазначив, що міліція та прокуратура наполягатимуть на арешті водія вантажівки на період проведення слідства.

В.ПОЛІЩУК також зазначив, що попередня причина аварії, вона ж є основною у розслідуванні - несправність зчіпного механізму причепу.

Також вирішується питання про порушення ще однієї кримінальної справи - за випуск на рейс вантажного автотранспорту із технічними порушеннями.

«Вилучено на експертизу зчіпний механізм причепу вантажівки. На ньому виявлені сліди зварювання, що неприпустимо. В нас є питання до гальмування причепу, який за інструкцією у разі від’єднання повинен був загальмувати, не змінюючи напрямок руху», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він зазначив, що загальна вага вантажу, який складався із новорічних іграшок, становила 7,5 тонн, що виключає перевантаження вантажівки.

Стосовно розбитого мікроавтобусу В.ПОЛІЩУК сказав, що у водія цього транспортного засобу усі документи були у порядку. «Єдине, що викликає питання, – чому в ньому знаходилось 11 пасажирів, коли він розрахований лише на 5. Адже мікроавтобус є вантажно-пасажирським», - додав начальник ГУМВС у Вінницький області.

Він підкреслив, що в області буде посилено контроль за вантажними транспортними засобами та їх технічним станом, а також порядком перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня о 21.30 на автодорозі поблизу cела Райгород на Вінниччині під час руху вантажного автомобіля з невстановлених обставин від’єднався причеп. Після від’єднання причеп виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з вантажно-пасажирським автобусом Фольксваген-Транспортер, водій якого перевозив 11 пасажирів.

Внаслідок ДТП 10 осіб - водій та дев’ять пасажирів автобусу – загинули, ще двоє пасажирів автобусу травмовано.