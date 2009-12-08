Генпрокуратура перевіряє документи на Межигір'я

Генеральна прокуратура проводить перевірку звернень і повідомлень щодо законності придбання у власність і користування земельною ділянкою та будівлями в урочищі Межигір`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, до Генпрокуратури надійшло депутатське звернення стосовно публікацій, які з`явилися останніми днями у ЗМІ та у мережі Інтернет, щодо законності придбання у власність і користування земельною ділянкою і будівлями на вул. Івана Франка, 19 і вул. Межигірській, 123-а у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, що належать до комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища Межигір`я, юридичними і фізичними особами, у тому числі одним із зареєстрованих кандидатів у президенти України на виборах 2010 року.

У повідомленні зазначається, що на даний час Генеральною прокуратурою проводиться перевірка зазначених звернень і повідомлень, для чого витребувано відповідні документи і матеріали, а про результати, отримані в установленому законом порядку, буде невідкладно поінформовано громадськість.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення у державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межи гір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».