Після перемоги Тимошенко репресій не буде

Кандидат у президенти України, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у разі своєї перемоги на президентських виборах не здійснюватиме репресій.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі телеканалу Україна у програмі «Готовий відповідати».

«Я можу сказати абсолютно чітко: для тих, хто порушив закон і згідно з кримінальним кодексом має нести відповідальність, – він буде нести відповідальність, причому – невідворотно. Репресіями це назвати неможливо», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що зараз в Україні існує безкарність і безвідповідальність.

«Як ви знаєте, посадові особи можуть бути тільки Генеральною прокуратурою притягнуті до відповідальності, ніхто посадових осіб не може притягнути до відповідальності крім Генеральної прокуратури», - пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що Генпрокуратура перебуває під впливом Президента і парламенту. «Тому я тільки спостерігаю за їх діяльністю, а хотілось би навчити їх працювати», – зазначила кандидат у президенти.