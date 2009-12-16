Названо імена 50 провідних юридичних фірм України 2009 року

За підсумками щорічного дослідження «50 провідних юридичних фірм України 2009 року» складено 5 самостійних рейтингів: за прибутками, за кількістю юристів, за фінансовою ефективністю, рейтинг визнання та зведена таблиця «50 провідних юридичних фірм України 2009 року», складена за сукупністю всіх згаданих показників .

Очолила зведену таблицю «50 провідних юридичних фірм України 2009 року», як і минулого року, юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». Крім цього, в першу десятку компаній увійшли:

Magisters

«Астерс»

«Саєнко Харенко»

Baker & McKenzie-CIS, Limited

CMS Cameron McKenna LLC

«Коннов і Созановський»

«Волков Козьяков і Партнери»

«АНК»

DLA Piper Ukraine LLC

Лідером у визнанні серед своїх колег знову стала юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». Лідер з прибутку - юридична фірма Magisters, вона ж посіла лідируюче місце за кількістю юристів - 85 осіб. Найбільш фінансово ефективною (з розрахунку на одного юриста) виявилася адвокатська компанія «Гвоздій та Оберкович».

Крім цього, в дослідження включено моніторинг угод/судових справ за 12 місяців (IV квартал 2008 року та три квартали 2009 року): найбільші публічні угоди, найбільші публічні угоди в сфері антимонопольного права, найбільші публічні судові (арбітражні) справи. Окремо виділені публічні суперечки в сфері оподаткування.

Найбільшу публічну угоду зі злиття компаній Mars та Wrigley на суму 23 млрд дол. США уклали при супроводі юридичних фірм Simpson Thacher & Bartlett (з боку Mars), Skadden Arps Slate Meagher & Flom (з боку Wrigley), DLA Piper Ukraine (юридична підтримка по українських корпоративних аспектах).

Найбільшою публічною угодою в сфері антимонопольного права стало отримання юридичною фірмою «Астерс» дозволу Антимонопольного комітету України на злиття двох фармацевтичних компаній - Schering-Plough Corporation (США) і Merck & Co., Inc (США), сума операції - 41,1 млрд дол . США.

Також юридична фірма «Астерс» виступила у найбільшому корпоративному конфлікті (23,8 млрд дол. США) з боку норвезької Telenor у суперечці з російською «Альфа-Груп» щодо компанії «Київстар».

Найбільшим публічною суперечкою в сфері оподаткування стала суперечка на суму 43,7 млн дол. США, юридичний супровід здійснила Ампаро Конслатінг Груп.

Щорічна дослідницька програма «50 провідних юридичних фірм України», яку газета «Юридична практика» проводить з 1997 року, є єдиною незалежною публікацією про ринок юридичних послуг України. Метою даного дослідження є визначення, за версією газети, провідних юридичних фірм України за низкою критеріїв: прибутку, кількості юристів, ефективності, репутації та супроводжуваними ними угодами (судовими справами).

Повністю всі результати дослідження і додаткові матеріали - у газеті «Юридична практика» № 50 від 15 грудня ц.р.