Названо імена 50 провідних юридичних фірм України 2009 року
Версія газети «Юридическая практика»
За підсумками щорічного дослідження «50 провідних юридичних фірм України 2009 року» складено 5 самостійних рейтингів: за прибутками, за кількістю юристів, за фінансовою ефективністю, рейтинг визнання та зведена таблиця «50 провідних юридичних фірм України 2009 року», складена за сукупністю всіх згаданих показників .
Очолила зведену таблицю «50 провідних юридичних фірм України 2009 року», як і минулого року, юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». Крім цього, в першу десятку компаній увійшли:
Magisters
«Астерс»
«Саєнко Харенко»
Baker & McKenzie-CIS, Limited
CMS Cameron McKenna LLC
«Коннов і Созановський»
«Волков Козьяков і Партнери»
«АНК»
DLA Piper Ukraine LLC
Лідером у визнанні серед своїх колег знову стала юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». Лідер з прибутку - юридична фірма Magisters, вона ж посіла лідируюче місце за кількістю юристів - 85 осіб. Найбільш фінансово ефективною (з розрахунку на одного юриста) виявилася адвокатська компанія «Гвоздій та Оберкович».
Крім цього, в дослідження включено моніторинг угод/судових справ за 12 місяців (IV квартал 2008 року та три квартали 2009 року): найбільші публічні угоди, найбільші публічні угоди в сфері антимонопольного права, найбільші публічні судові (арбітражні) справи. Окремо виділені публічні суперечки в сфері оподаткування.
Найбільшу публічну угоду зі злиття компаній Mars та Wrigley на суму 23 млрд дол. США уклали при супроводі юридичних фірм Simpson Thacher & Bartlett (з боку Mars), Skadden Arps Slate Meagher & Flom (з боку Wrigley), DLA Piper Ukraine (юридична підтримка по українських корпоративних аспектах).
Найбільшою публічною угодою в сфері антимонопольного права стало отримання юридичною фірмою «Астерс» дозволу Антимонопольного комітету України на злиття двох фармацевтичних компаній - Schering-Plough Corporation (США) і Merck & Co., Inc (США), сума операції - 41,1 млрд дол . США.
Також юридична фірма «Астерс» виступила у найбільшому корпоративному конфлікті (23,8 млрд дол. США) з боку норвезької Telenor у суперечці з російською «Альфа-Груп» щодо компанії «Київстар».
Найбільшим публічною суперечкою в сфері оподаткування стала суперечка на суму 43,7 млн дол. США, юридичний супровід здійснила Ампаро Конслатінг Груп.
Щорічна дослідницька програма «50 провідних юридичних фірм України», яку газета «Юридична практика» проводить з 1997 року, є єдиною незалежною публікацією про ринок юридичних послуг України. Метою даного дослідження є визначення, за версією газети, провідних юридичних фірм України за низкою критеріїв: прибутку, кількості юристів, ефективності, репутації та супроводжуваними ними угодами (судовими справами).
Повністю всі результати дослідження і додаткові матеріали - у газеті «Юридична практика» № 50 від 15 грудня ц.р.