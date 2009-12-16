Парламент продовжить розслідувати отруєння Ющенка

Верховна Рада відмовилась припинити діяльність Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА і з’ясування причин та виявлення осіб, винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачею матеріалів до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 47 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Оскільки комісія створена 31 березня 2009 року, то її остаточний звіт має бути заслуханий після року діяльності, тобто після 31 березня 2010 року.

Також ВР не підтримала пропозицію ТСК з приводу проміжного звіту комісії.

За дане рішення проголосували 177 народних депутатів із 400, зареєстрованих у сесійній залі.

Комісія пропонувала рекомендувати керівництву Генеральної прокуратури «терміново змінити склад і керівника слідчо-оперативної групи з одночасним порушенням кримінальних справ відносно КЛИМОВИЧ за вчинення зловживань, допущених при розслідуванні як попередніх справ, так і теперішньої справи» (Ганна КЛИМОВИЧ очолює слідчу групу Генпрокуратури з розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА – УНІАН).

Також передбачалося рекомендувати Генеральній прокуратурі «відібрати відповідно до чинного національного законодавства всі необхідні біологічні зразки В.ЮЩЕНКА для проведення аналізів та експертиз в Україні на базі сертифікованої лабораторії діоксинового центру Інституту гігієни і токсикології ім. Медведя із залученням при необхідності іноземних фахівців».

Під час оприлюднення звіту в парламенті голова ТСК Володимир СІВКОВИЧ наголосив, що комісією встановлено, що ряд осіб «з мовчазного потурання самого В.ЮЩЕНКА умисно сфальсифікували факт отруєння діоксином». За його словами, «єдиною метою цього був вплив на хід передвиборчої кампанії 2004 року».

В.СІВКОВИЧ послався на свідчення народного депутата Давида ЖВАНІЇ, який нібито назвав осіб, «які вживали заходи для приховування факту неіснування отруєння». Як сказав В.СІВКОВИЧ, нібито «з цією метою вилучалися медичні зразки крові і, як повідомив Д.ЖВАНІЯ, ці зразки бути збагачені діоксином в США».

Він зазначив, що підтвердженням цього є і запис телефонної розмови «жінки на ім’я Марта з чоловіком Романом, зі змісту якої випливає, що працівники американських спецслужб залучалися до теми отруєння».

У свою чергу народний депутат Роман ЗВАРИЧ наголосив, що на записі є його голос і його розмова не з Катериною ЧУМАЧЕНКО – дружиною В.ЮЩЕНКА, а з його родичкою Мартою.

За словами Р.ЗВАРИЧА, вся доповідь В.СІВКОВИЧА щодо втручання американських спецслужб у цю справу «не має жодних доказів». «Ви просто брешете», - наголосив він.

Як сказав Р.ЗВАРИЧ, він неодноразово говорив В.СІВКОВИЧУ в парламенті, що це запис його розмови із родичкою, а не з К.ЧУМАЧЕНКО, але жодного разу його не запросили на засідання комісії, щоб вислухати його докази.

В.СІВКОВИЧ сказав, що заява генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про умисне отруєння діоксином В.ЮЩЕНКА «не має під собою жодного фактичного чи юридичного обґрунтування і є відвертою політичною заявою».

Він наголосив, що оскільки немає ні підозрюваних, ні встановлено місця та часу злочину, то можна говорити про те, що «країні нав’язується версія умисного отруєння і суспільство свідомо вводиться в оману».