СБУ вивчає досвід розтаємничення архівів «Штазі»

Офіційна делегація Державного департаменту архівів Служби безпеки України наразі перебуває у Берліні, де вивчає досвід створення незалежної установи розтаємничення архівів спецслужби „Штазі”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Дніпропетровську повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ наразі „переходить до можливого використання досвіду” Німеччини, де створено Федеральне відомство з архівів „Штазі” – незалежне і не підконтрольне правоохоронним органам та спецслужбам.

„Я точно знаю, що такий крок потрібний Україні. Мається на увазі, що архіви СБУ і Міністерства внутрішніх справ, служби зовнішньої розвідки та інших установ, які стосуються злочинів проти людства, мають бути остаточно відокремлені, систематизовані, вивчені, збережені і обов’язково оприлюднені згідно з законодавством України. Залишилося небагато – підтримка уряду у фінансуванні такої установи”, - заявив В НАЛИВАЙЧЕНКО.