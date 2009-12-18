Оскаржується в суді постанова ЦВК щодо складання списків виборців

Українська народна партія оскаржує у суді законність постанови Центральної виборчої комісії № 475 щодо складання та уточнення списків виборців.

Як йдеться у переданій УНІАН прес-службою УНП заяві довіреної особи кандидата у президенти від цієї політичної партії народного депутата Ярослава ДЖОДЖИКА, постанова порушує закон.

“Адже дільничним виборчим комісіям дозволено вносити зміни до списків лише на підставі пред’явлення паспорта без переривання голосування”, – пояснив він.

На переконання представника УНП, “постанова фактично створює передумови для масових фальсифікацій, тож ми вже підготували судовий позов”.

Я.ДЖОДЖИК пояснив, що “приймаючи дану постанову, ЦВК перевищила свої повноваження, порушуючи статтю 19 Конституції України, яка вимагає, щоб ЦВК діяла “лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України”.

“Зокрема, згідно з пунктом 20 ст. 92 Конституції України наголошується, що організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України”, - підкреслив народний депутат.

За його словами, деякі положення, затверджені постановою ЦВК №475, є “принципово новими правовими механізмами, не передбаченими чинним законом “Про вибори Президента України”, тобто прямо суперечать нормам закону”.

“ЦВК наділила дільничні виборчі комісії повноваженнями вносити зміни до виборчих списків не перериваючи голосування, без погодження з органом ведення Державного реєстру виборців, за пред’явлення лише паспорта громадянина, що суперечить діючій редакції закону “Про вибори Президента України” та закону “Про Державний реєстр виборців”, - роз’яснив Я.ДЖОДЖИК.

На його думку, “таке “спрощення” дозволить одному і тому ж виборцеві одночасно реєструватися у кількох місцях і не буде практичної змоги перевірити дані, надані такою особою”.