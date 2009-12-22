Мін’юст заклеймив спроби відтермінувати антикорупційні закони

Міністерство юстиції України висловлює занепокоєння щодо запланованого на 22 грудня ц.р. розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України проекту Закону України “Про деякі питання запобігання та протидії корупції”, внесеного народним депутатам України Олегом НОВІКОВИМ (реєстраційний номер 5398 від 17 грудня 2009 р.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зазначеним проектом закону пропонується відтермінування з 1 січня 2010 р. на 1 січня 2011 р. введення в дію Законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 р.

На думку Міністерства юстиції, подальше відтермінування введення в дію вказаних законів є неприпустимим з огляду на міжнародні зобов’язання України та рівень корупції, який наразі становить загрозу публічному порядку в Україні.

Ухвалення подібних рішень вищими органами державної влади унеможливлює антикорупційні реформи в Україні, що ще більше посилює сприйняття нашої держави на міжнародній арені як корумпованої.

Як відомо, раніше Президент Групи держав проти корупції (ГРЕКО) Драго КОС та доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД критично сприйняли ініціативи Верховного Суду України щодо внесення до Конституційного Суду України подання про визнання неконституційними окремих положень пакету антикорупційних законів.

Довідка УНІАН. Порядком денним сьогоднішнього засідання ВР передбачено розгляд внесеного О.НОВІКОВИМ проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроектом передбачено зупинити дію законів України ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

У зв’язку з зупиненням дії вказаних законодавчих актів відновлюється дія Закону України ”Про боротьбу з корупцією” та Постанови Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року ”Про порядок введення в дію Закону України ”Про боротьбу з корупцією”, які визнані Законом України ”Про засади запобігання та протидії корупції” такими, що втратили чинність.

У Раді Європи сьогодні, 22 грудня, також висловили занепокоєння намірами народних депутатів України відкласти набрання чинності антикорупційним пакетом законів від червня 2009 року, що має бути введений в дію 1 січня 2010 року.