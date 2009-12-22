ВР не підтримала відстрочення на рік трьох антикорупційних законів

Верховна Рада України не змогла узвалити в першому читанні законопроект №5398 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції". За прийняття цього проекту закону проголосували 208 депутатів з 421 зареєстрованого в залі.

Законопроектом пропонувалося перенести введення в дію законів "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", прийнятих Верховною Радою України 11 червня 2009 р., з 1 січня 2010 р. на 1 січня 2011 р.