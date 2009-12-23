Міліція обіцяє посилений режим під час виборів Президента

Під час виборів Президента України 17 січня 2010 року міліція забезпечуватиме охорону громадського порядку в посиленому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ.

«Що стосується забезпечення громадського порядку, то тут буде стандартна ситуація: зазвичай напередодні виборів органи внутрішніх справ переходять на підсилений режим несення служби. Це стосується безпеки виборчих дільниць, охорони бюлетенів, членів виборчих комісій», - сказав В.МАРМАЗОВ, додавши, що охорона порядку «буде забезпечена належним чином».

Разом з тим, відповідаючи на питання щодо заяв окремих політичних сил про можливі фальсифікації результатів виборів, В.МАРМАЗОВ сказав: «Чим ближче до виборів, тим більше з’являється заяв про фальсифікацію. З точку зору заступника міністра я розумію політичні сили, а з точки зору юриста вони є трохи дивні. Якщо такі факти будуть виникати чи гіпотетично, чи реально, то є механізми запобігання цим порушенням».