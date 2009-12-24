У СБУ сподіваються, що Лозінського невдовзі буде затримано

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО буде затримано найближчим часом.

Про це він заявив учора в ефірі «5 каналу».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО відзначив, що оперативно-розшукові заходи не припиняються ні на мить, працюють оперативно-розшукові групи. За його словами, на сьогодні ключове питання - це взаємодія СБУ з Міністерством внутрішніх справ.

При цьому він пояснив, що у МВС в даному разі більше оперативних можливостей, і наголосив, що розшук, зокрема вбивць, - це компетенція міліції. «Проте, я упевнено заявляю, що розшук проходитиме також інтенсивно, і ми сподіваємося, що результат буде найближчим часом… Я думаю, що в часі це не затягнеться», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, скоєне способом, що має характер особливого катування, або скоєне групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або скоєне на замовлення, або призвело смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗИНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.