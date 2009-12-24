Україна та Єгипет парафували Договір у цивільних справах

Україна та Арабська Республіка Єгипет парафували текст двостороннього міжнародного Договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за підсумками другого раунду українсько-єгипетських переговорів щодо підготовки та остаточного узгодження проекту Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах, сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК. За його словами, переговори відбувалися в Каїрі (Єгипет) 21-23 грудня 2009 року, робочу групу від України очолювала заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА.

Міністр юстиції повідомив, що після ратифікації Договору компетентними органами обох країн, громадяни України та Єгипту зможуть отримувати належний правовий захист і доступ до судових та інших компетентних органів на території іншої договірної сторони. У рамках Договору передбачається співпраця у цивільних справах центральних та компетентних органів двох держав. Крім того, ратифікація Договору надасть можливість визнання і виконання рішень українських судів на території Єгипту.

За словами міністра юстиції, на сьогодні в галузі правової допомоги у відносинах між Україною та Арабською Республікою Єгипет діють Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2004 року, Договір про видачу правопорушників 2004 року, а також Гаазька конвенція з питань цивільного процесу 1954 року та Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року.