Міліція затримала чемпіона України з дзюдо за підозрою в убивстві

Міліція затримала чемпіона України з дзюдо Євгена СОТНИКОВА, який перебував у розшуку за підозрою в убивстві 18-річного хлопця в кафе в Заводському районі Запоріжжя.

Про це УНІАН повідомили в керівництві Управління Міністерства внутрішніх справ Запоріжжя.

За словами співрозмовника агентства, Є.СОТНИКОВ був затриманий сьогодні вночі і на даний момент знаходиться під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе в Заводському районі Запоріжжя виявлений мертвим 18-річний юнак, причиною смерті якого стало кульове поранення в голову. За даними міліції, відомий український спортсмен Є.СОТНИКОВ застрелив юнака за те, що той відмовився з ним випивати. За кілька хвилин до вбивства він так само спробував (з тієї ж причини) застрелити 16-річного відвідувача кафе, але пістолет дав осічку.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ народився 20 листопада 1980 р. в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту. Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг, завоював третє місце на чемпіонаті світу з дзюдо в 2003 р. Напередодні Олімпіади-2004 року був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року. Судимий за спричинення тілесних ушкоджень (у 2007 р. в Запоріжжі вистрілив у ногу людині, яка нібито напала на нього). У листопаді 2008 р. був оголошений запорізькою міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе в Запоріжжі, не поділивши щось зі своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ударив його ножем. Поранення виявилося не смертельним, але вельми серйозним для того, щоб міліція кваліфікувала діяння спортсмена, як "спричинення тяжких тілесних ушкоджень". Згодом кримінальну справу за даним фактом було закрито у зв`язку з тим, що потерпілий забрав заяву і офіційно відмовився від будь-яких претензій до свого кривдника. Цього року Є.СОТНИКОВ, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року розшукувався міліцією за нанесення ножового поранення земляку, переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг.