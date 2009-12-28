В Івано-Франківську проходить виставка живопису засуджених

В Івано-Франківському обласному художньому музеї триває виставка творів живопису і декоративно-прикладного мистецтва, створених руками засуджених, котрі перебувають в установах позбавлення волі з усіх областей України під назвою «Преображенні Господньою любов’ю».

Про це УНІАН повідомили в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації. Виставка проходить під патронатом патріарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА у співпраці з Берлінською галереєю «Magnificat», інститутом соціальної стратегії з Берліна й товариством «Мистецтво і в’язниця» за сприяння Державної кримінально-виконавчої служби України.

На виставці представлено графіку, живопис, різьблення на дереві, вишивку, здебільшого зображено лики святих, пейзажі, архітектурні пам’ятки.

Референт душпастирства для пенітенціарної (виправної) системи України отець КОСТЯНТИН повідомив, що щороку в Україні через “тюремні ворота проходить 50 тисяч осіб”. «В нашій державі налічується 184 в’язниці, – сказав отець КОСТЯНТИН - Це величезні цифри. І виставка немовби пропонує нам дистанційне побачення з цими людьми, котрі перебувають за гратами, дає нагоду поспілкуватися з ними і підтримати їх. Ці люди викликають інколи страх і огиду, ми ж пропонуємо примирення. З другого боку, мистецтво є дуже хорошим засобом терапії».

Довідка УНІАН. Цими днями в Берліні завершується п’ятий міжнародний мистецький конкурс серед ув’язнених та засуджених із 43 країн «Очима інших», покликаний підняти гідність тих, хто опинився на узбіччі суспільства.

Мета конкурсу - зібрати кошти на підтримку проекту ресоціалізації у в’язницях Ля Пікота в Боготі (Колумбія) та жіночої в’язниці в Чернігові.