У справі Лозінського достатньо доказів для його звинувачення

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що у справі колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО достатньо доказів для його звинувачення.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газеті по-київськи» (№ 245 (1645) від 28 грудня 2009 року.

За словами генпрокурора, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, мовляв, відпустили колишнього начальника райвідділом міліції Михайла КОВАЛЬСКОГО, «тому що вся доказова база у справі ЛОЗІНСЬКОГО тримається на його свідченнях».

О.МЕДВЕДЬКО спростував слова Ю.ЛУЦЕНКА. «Доказів для звинувачення ЛОЗІНСЬКОГО у нас достатньо і окрім свідчень КОВАЛЬСЬКОГО», - додав він.

При цьому генпрокурор заявив, що вважає за правильне рішення слідчого випустити М.КОВАЛЬСЬКОГО на підписку.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що «на сьогодні справу ЛОЗІНСЬКОГО практично розслідувано – провели близько півсотні різних експертиз і слідчі експерименти, допитали понад тисячу свідків». За його словами, збільшилася кількість статей звинувачення проти В.ЛОЗІНСЬКОГО і його підручних – «незаконне позбавлення волі (йдеться про мисливців, захоплених колишнім депутатом), здирництво майна, перевищення службових повноважень і навіть підробка документів». При цьому О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що «у розшуку не лише ЛОЗІНСЬКИЙ, а й один з його наближених».

«Як тільки затримають утікачів, справу буде передано до суду в найкоротші терміни», - запевнив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук