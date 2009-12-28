Проти посадовців Київради порушено справи
За фактом можливих махінацій із землею
Прокуратура столиці порушила проти посадовців Київської міської ради кримінальні справи за фактом можливих махінацій із землею.
Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю «Газете по-киевски», опублікованому в сьогоднішньому числі (№245 (1645)), коментуючи свою реакцію на публікацію в «Газете...» про те, що землю в Голосіївському і Солом’янському районах Києва виділили людям, яких найняли на вокзалі за 100-200 грн. при тому, що кияни роками добивалися цих землевідведень, зверталися в прокуратуру і суд.
«Справи поки що – фактові, не проти конкретних осіб», - відзначив генпрокурор.
За інформацією О.МЕДВЕДЬКА, справи порушено за двома статтями: «Шахрайство» - ч.2.ст.190 і «Зловживання службовим становищем» - ч.1. ст.364.
«Я розберуся, чому своєчасно не відреагували на звернення людей про махінації із землевідведеннями, і якщо будуть підстави – винних буде покарано», - пообіцяв О.МЕДВЕДЬКО, відповідаючи на запитання, чому підлеглі не завели справи без його персонального втручання.
Генпрокурор також повідомив, що в судах продовжується розгляд справи про законність виділення землі на знаменитій сесії Київради від 1 жовтня 2008 р.
«Ця справа розслідувалася, потім почалася судова тяжба. Зацікавлені особи оскаржили постанову про порушення кримінальної справи, і Печерський райсуд Києва задовольнив їх звернення. Потім ми подали апеляцію, але Апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського суду. Попри очевидні порушення закону, суддя визнав, що за цими землевідведеннями кримінальну справу порушили незаконно. Зараз готуємо касацію до Верховного суду», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.
Він додав, що тяганина у цій кримінальній справі – винятково через такі рішення судів.
«Іноді ці питання там розглядаються місяцями, а за окремими справами – роками», - відзначив генпрокурор.