Проти посадовців Київради порушено справи

Прокуратура столиці порушила проти посадовців Київської міської ради кримінальні справи за фактом можливих махінацій із землею.

Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю «Газете по-киевски», опублікованому в сьогоднішньому числі (№245 (1645)), коментуючи свою реакцію на публікацію в «Газете...» про те, що землю в Голосіївському і Солом’янському районах Києва виділили людям, яких найняли на вокзалі за 100-200 грн. при тому, що кияни роками добивалися цих землевідведень, зверталися в прокуратуру і суд.

«Справи поки що – фактові, не проти конкретних осіб», - відзначив генпрокурор.

За інформацією О.МЕДВЕДЬКА, справи порушено за двома статтями: «Шахрайство» - ч.2.ст.190 і «Зловживання службовим становищем» - ч.1. ст.364.

«Я розберуся, чому своєчасно не відреагували на звернення людей про махінації із землевідведеннями, і якщо будуть підстави – винних буде покарано», - пообіцяв О.МЕДВЕДЬКО, відповідаючи на запитання, чому підлеглі не завели справи без його персонального втручання.

Генпрокурор також повідомив, що в судах продовжується розгляд справи про законність виділення землі на знаменитій сесії Київради від 1 жовтня 2008 р.

«Ця справа розслідувалася, потім почалася судова тяжба. Зацікавлені особи оскаржили постанову про порушення кримінальної справи, і Печерський райсуд Києва задовольнив їх звернення. Потім ми подали апеляцію, але Апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського суду. Попри очевидні порушення закону, суддя визнав, що за цими землевідведеннями кримінальну справу порушили незаконно. Зараз готуємо касацію до Верховного суду», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він додав, що тяганина у цій кримінальній справі – винятково через такі рішення судів.

«Іноді ці питання там розглядаються місяцями, а за окремими справами – роками», - відзначив генпрокурор.