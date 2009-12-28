Суд скасував попередження Тимошенко, яке винесло ЦВК
Щодо залучення держкоштів для агітації
Суд скасував попередження, яке винесла Центральна виборча комісія стосовно кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це повідомив заступник керівника юридичного штабу кандидата Р.КИРИЛЬЧУК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, постановою Київського апеляційного адміністративного суду задоволено позов кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО на постанову ЦВК про оголошення їй попередження.
Р.КИРИЛЬЧУК нагадав, що попередження було оголошено за начебто порушення законодавства під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з громадянами у Чернігові.
«Суд встановив, що жодних порушень з боку кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО не було. У зв’язку з цим суд скасував зазначену постанову ЦВК як протиправну», - сказав Р.КИРИЛЬЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня ЦВК оголосила Ю.ТИМОШЕНКО попередження за залучення до виборчої агітації підлеглих, службовий транспорт та інші ресурси. Центрвиборчком визнав дії кандидата у Президенти, прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО з ведення передвиборчої агітації під час робочої поїздки до Чернігова 17 грудня неправомірними.
Попередження було винесено за скаргою кандидата у Президенти Василя ПРОТИВСІХ, в якій він зазначив, що поїздка Ю.ТИМОШЕНКО була офіційною та виключала проведення передвиборчої агітації. Але, за його словами, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася з виборцями і вела агітацію проти кандидата у Президенти В.ПРОТИВСІХ.