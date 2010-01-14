ПР поскаржилася ОБСЄ на порушення з боку Тимошенко

Керівник виборчої кампанії Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє про порушення законодавства і демократичних стандартів під час виборчої кампанії з боку опонентів кандидата на пост Президента від ПР Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав під час зустрічі з главою місії зі спостереження за виборами Президента України ОБСЄ/БДІПЛ Хайді ТАЛЬЯВІНІ.

Зокрема, як стверджує М.АЗАРОВ, чинний прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО активно застосовує адміністративний ресурс, зловживає службовим становищем, використовуючи бюджетні кошти на цілі власної виборчої кампанії.

«Уряд фактично проводить роботу зі встановлення контролю над судовою системою країни, здійснив спробу рейдерського захоплення Вищого адміністративного суду України. Є факти прямого підкупу виборців», - заявив він.

Також М.АЗАРОВ роз`яснив представникам ОБСЄ позицію кандидата в президенти України В.ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів щодо ряду положень чинного законодавства про вибори.

У зустрічі взяли участь народні депутати від Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН, Олена ЛУКАШ і Леонід КОЖАРА.