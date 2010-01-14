20% німецьких чиновників найматимуть з іммігрантів
16:17, 14 січня 2010Право
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Не вистачає вчителів і вихователів
У Німеччині кожен п`ятий чиновник держслужби має, згідно з планами уряду, бути вихідцем з іммігрантських верств, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
З такою заявою виступила уповноважена уряду у справах мігрантів Марія БЕМЕР (Maria Boehmer).
За її словами, згідно зі статистикою, кожен п`ятий у Німеччині має іммігрантське походження. Це має знайти віддзеркалення на державній службі.
”Нам особливо не вистачає вчителів і вихователів з мігрантів”, - зазначила М.БЕМЕР, додавши, що в поліції, пожежній і рятувальних службах, а також в органах місцевого управління частка мігрантів також має бути збільшена.
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