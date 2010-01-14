КС почав розгляд справи щодо призначення нардепів членами ВРЮ

Сьогодні Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за поданням Президента України щодо окремого положення другого речення частини третьої статті 19 Закону «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року, яким передбачено, що особи, призначені до складу ВРЮ, крім народних депутатів, на час виконання обов’язків членів ради на постійній основі прикомандировуються до ВРЮ зі збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, глава держави вважає, що народні депутати не повинні призначатися на посади членів Вищої ради юстиції, і просить визнати неконституційним окреме положення другого речення частини третьої статті 19 закону стосовно народних депутатів, оскільки лише воно допускає можливість призначення їх членами Вищої ради юстиції. Адже ні Конституція України, ні положення закону цього не передбачають.

Призначення народних депутатів членами Вищої ради юстиції, на думку Президента, порушує принципи поділу державної влади та незалежності суддів, механізм ефективного функціонування органів правосуддя і може призвести до вчинення впливу на суддю, спричинити невиконання Вищою радою юстиції конституційних повноважень, що суперечить частині першій статті 6, частинам першій, другій, п’ятій статті 126, частинам першій, другій статті 131 Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Ярослава МАЧУЖАК.