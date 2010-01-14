ВККС визнала легітимним в.о. голови ВАСУ Сіроша
Попри відсутність таких повноважень?
Вища кваліфікаційна комісія суддів України сьогодні визнала легітимним виконувачем обов’язків голови Вищого адміністративного суду України Миколу СІРОША.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО.
Також, за його словами, сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення не приймати від Олександра ПАСЕНЮКА, який, на їхню думку, є нелегітимним головою ВАСУ, жодних матеріалів за його підписом.
«Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія прийняла рішення всі матеріали О.ПАСЕНЮКА не брати до уваги, і всі його матеріали, які він направив після 22 грудня (з часу закінчення терміну його перебування на посаді голови ВАСУ – УНІАН) повернути йому», - сказав В.ОНОПЕНКО.
При цьому він повідомив, що також Вища рада юстиції прийняла рішення не брати від О.ПАСЕНЮКА матеріали, які він їй надсилатиме.