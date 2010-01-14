Ющенко відмежувався від питання керівництва Вищого адмінсуду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання керівництва Вищого адміністративного суду України має вирішити Вища рада юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з жителями м. Вишгорода Київської області.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що навряд чи найближчим часом ВРЮ прийме відповідне рішення, тому він переконаний, що виконання обов’язків голови суду так, як вони відбуваються сьогодні, відповідають чинному закону.

«Очевидно, що людина, яка сьогодні виконує цю місію, повинна її виконувати доти, доки не буде прийняте процедурне рішення по наступному кандидату. Ми не можемо залишати суд обезглавленим», - сказав Президент, зауваживши, що він також проти будь-яких «тимчасових виконань обов’язків», оскільки вони можуть бути оскаржені в суді.

Довідка УНІАН. Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону ”Про судовий устрій України” (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

30 грудня О.ПАСЕНЮК звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.

Сьогодні, 14 січня, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням вжити заходів щодо припинення незаконної діяльності колишнього голови Вищого адміністративного суду України О.ПАСЕНЮКА. За словами В.ОНОПЕНКА, звернутися до глави держави його змусила ситуація, яка склалась з організаційним керівництвом, діяльністю ВАСУ. «Йдеться про незаконне здійснення (фактично - привласнення) повноважень голови ВАСУ суддею цього суду ПАСЕНЮКОМ Олександром Михайловичем», - сказав голова ВСУ.

ВАСУ є головним судом при оскарженні справ, пов’язаних із виборами.