У Запоріжжі у 6 журналістів вилучили службові посвідчення

У Запоріжжі представник Партії регіонів і міліція вилучили службові посвідчення у шести журналістів.

Як повідомила УНІАН керівник громадської організації ”Антикримінальний вибір” Елліна ПОЗДНЯКОВА, факт мав місце на виборчих дільницях 44, 46 і 72 у Хортицькому районі Запоріжжя.

”Як повідомили позаштатні журналісти видання ”Вечерние вести”, які звернулися до громадської приймальної нашої організації, чоловік представився керівником районного штабу кандидата в президенти від ПР попросив у 2 журналістів-позаштатників ”ВВ”, присутніх на дільниці як спостерігачі, подивитися посвідчення й не повернув їх”, - повідомила Е.ПОЗДНЯКОВА.

За її словами, представники виборчкому так само звернулися до міліції з повідомленням про ніби присутність на дільниці ще 4 спостерігачів із ”липовими” посвідченнями, після чого правоохоронці доставили до Хортицького РВВС журналістів для перевірки справжності документів.

”У зв`язку з цим інцидентом, журналісти-спостерігачі впродовж декількох годин не могли вести відеофіксацію масового підвезення на дільниці виборців та їх включення до списків”, - повідомила Е.ПОЗДНЯКОВА.

У міліції інформацію про затримання журналістів для перевірки справжності їх посвідчень підтвердили.

”Дійсно від представників комісій виборчих дільниць у Хортицькому районі Запоріжжя сьогодні надійшли повідомлення про перебування на дільницях осіб із підробленими посвідченнями журналістів. Відповідно до законодавства ми провели перевірки й після отримання даних із ТВК про те, що громадяни, стосовно яких ставилося питання, мають підстави перебувати на дільницях як спостерігачі, інцидент було вичерпано”, - повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Запорізькій області.