Голову комітету ВР звинувачують у фальсифікації норм закону

Народний депутат України Адам МАРТИНЮК (фракція КПУ) звинуватив голову комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧА (фракція БЮТ) у фальсифікації норм закону стосовно соціальної захищеності інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що В.СУШКЕВИЧ порушив права інвалідів.

«Видно, щось там не так і, значить, вибачте, криється якийсь шкурний інтерес», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він наголосив, що фракція КПУ порушуватиме питання щодо звільнення В.СУШКЕВИЧА з посади голови комітету.

У відповідь В.СУШКЕВИЧ відкинув звинувачення А.МАРТИНЮКА.

«Я все життя віддав тому, що торкається роботи для інвалідів, і треба мати совість, щоб говорити те, що ви зараз говорите. Дай Боже вам совісті», - зазначив В.СУШКЕВИЧ.

У свою чергу, народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) заявив, що фальшування закону справді має місце, оскільки у пропозиції А.МАРТИНЮКА до закону під № 2740 йшлося про те, щоб встановити, аби «після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, а також автомобіль, визначений гуманітарною допомогою, яким інвалід користувався менше десяти років, може бути переданий безоплатно у власність членам його сім’ї у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України». За дану пропозицію проголосувало понад 300 народних депутатів.

При цьому О.ЗАРУБІНСЬКИЙ констатував, що у підписаному законі міститься норма: «Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, в тому числі визначений гуманітарною допомогою, за бажанням членів його сім’ї може бути переданий у їх власність за порядком, визначеним Кабінетом міністрів України». О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що таким чином ці документи відрізняються двома суттєвими положеннями: щодо десяти років користування авто та щодо безоплатної його передачі сім’ї інваліда.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що дане питання «набрало політичного розголосу», тому необхідно створити комісію, яка б розібралася у цьому питанні. Він доручив створити таку комісію, і через три дні вона має поінформувати парламент щодо ситуації з цим законом.